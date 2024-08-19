Новые идеи представили на «Ярмарке успешных практик» в Омске

«Газпромнефть — смазочные материалы» организовала «Ярмарку успешных практик», на которой специалисты компании представили проекты для эффективного ведения производственных и бизнес-процессов.

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Мероприятие в Омске собрало около 150 участников и экспертов из различных регионов России, а также представителей промышленных предприятий.

Авторами практик выступили сотрудники всех подразделений «Газпромнефть-СМ». Специалисты предложили идеи по повышению эффективности производственных процессов и надежности работы оборудования, совершенствованию системы безопасности и охраны труда, развитию программ обучения и подготовки кадров.

Все проекты по результатам применения на предприятиях «Газпромнефть-СМ» продемонстрировали высокую эффективность. Мультифункциональность каждой практики позволяет тиражировать эти решения на предприятиях любого промышленного сегмента.

«Развитие современного производства невозможно без внедрения новых идей. Авторами множества проектов, которые помогают делать компанию эффективнее и сильнее, являются наши сотрудники — специалисты различных направлений. Они не только профессионалы высочайшего уровня, но и безусловные лидеры, вовлеченные, готовые постоянно развиваться и идти вперед. Это дает нам возможность аккумулировать на своих площадках лучший опыт и предлагать универсальные решения как для задач компании, так и в интересах всей отрасли», — сказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области добавил, что одним из условий роста общего промышленного потенциала территории — создание единого поля для профессионального взаимодействия среди предприятий различных направлений, конгломерация успешного опыта. «Газпромнефть-СМ» реализует проекты с высокой эффективностью и открыта для обмена лучшими идеями. Подобный подход — ориентир для других промышленных предприятий