Новые фонари установили в селе Ярополец под Волоколамском

Фонари появились вблизи мемориала Кремлевским курсантам и стелы «Населенный пункт воинской доблести». Работы провели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Результат выполненных мероприятий оценили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова вместе со своим первым заместителем Сергеем Шорниковым. Во время обхода подрядчик подробно рассказал о технических решениях, благодаря которым удалось подчеркнуть красоту этого общественного пространства.

Здесь установлено 19 опор, 16 из них оборудованы консольными светильниками, которые освещают пешеходные дорожки. Остальные опоры предназначены для подсветки памятника, мемориальной доски и долговременной огневой точки.

«Ярополецкий сквер стал еще уютнее — теперь жители и гости села могут любоваться этим местом и в темное время суток», — отметила глава муниципалитета Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.