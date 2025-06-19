Новую зону отдыха у воды обустроили на набережной реки Ока в Кашире

Отдохнуть у воды, насладиться солнцем, расположившись на удобном шезлонге под навесом, стало теперь возможным для каширян и гостей округа — на набережной реки Оки появилась комфортная зона отдыха. Отведенная территория засыпана белым мелким песком, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь разместили две перголы с 10 деревянными шезлонгами. Установили две деревянные кабины для переодевания. Здесь же — небольшие урны для мусора.

«Те, кто уже опробовали новое пространство для отдыха, отмечают его комфорт. — Приходите, наслаждайтесь видами и солнцем. Однако нужно помнить, что эта зона — место для отдыха, а не пляж. Купаться в реке не рекомендуется в целях безопасности», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Кстати, появился на набережной и еще один объект — новый понтонный причал. Его длина — 35 м, предусмотрено место для одновременной стоянки 16 лодок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.