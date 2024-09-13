Новую волейбольную площадку на стадионе «Энергетик» в Кашире обустроят до 20 сентября

По поручению главы Каширы Михаила Шувалова на стадионе «Энергетик» появится площадка для игры в пляжный волейбол размером 10×20 метров. Окончание работ запланировано в срок до 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новая спортивная зона органично впишется в природный ландшафт и будет открыта для всех любителей активных занятий на свежем воздухе. Мы развиваем волейбол традиционный, в том числе и пляжный. Выражаю благодарность главе округа Михаилу Шувалову за внимание к спорту и развитие этого проекта», — отметила директор спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева Светлана Княжничева.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.