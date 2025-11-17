Новую медико-биологическую лабораторию открыли в гимназии № 9 Коломны

Учебный кабинет, оснащенный современной техникой, — часть проекта «Медицинская школа». Теперь лабораторные работы по биологии у старшеклассников гимназии проходят в увлекательной форме с использованием цифровых микроскопов и бинокулярного микроскопа. Также будущие медики учатся делать сердечно-легочную реанимацию на специальном манекене с электронной картой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В гимназии № 9 несколько лет успешно развивают медицинские классы. Со школьной скамьи подростки делают первые шаги в профессию. Педагоги гимназии уверены, что занятия в лаборатории — это мост между школьной программой и реальной медициной. Здесь ребята осваивают навыки, которые станут их первым профессиональным багажом: работа с микропрепаратами, проведение химических анализов, основы микробиологии и многое другое.

«Статистика у проекта «Медицинская школа», который реализуется в Коломне совместно гимназией № 9, Коломенской больницей и Рязанским государственным медицинским университетом, внушительная. В данный момент почти 100 школьников обучаются в медицинских классах и готовятся к поступлению в медицинские вузы. Четыре выпуска уже состоялись — это больше 100 человек, которые уже обучаются в медицинских вузах. 22 студента проходят обучение по целевому направлению от Коломенской больницы, а значит совсем скоро пополнят ряды наших докторов», — отметил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.