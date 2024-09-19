Новозеландец в рядах ВСУ публиковал угрозы российским журналистам

В своих соцсетях он демонстрировал ненависть к русскому народу и призывал уничтожить Россию. «Вся эта… нация должна быть взята на прицел», — писал он.

Особую неприязнь он проявлял к российским журналистам.

«Ни повязок с надписью „пресса“, ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата», — написал он в одном из постов.

Ранее боевик «Интернационального легиона» Украины Луадахи Кусеилу, который имеет гражданство Алжира, заочно признан виновным в участии в украинском конфликте на стороне ВСУ.