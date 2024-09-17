Алжирец признан виновным в участии в украинском конфликте на стороне ВСУ

Боевик «Интернационального легиона» Украины Луадахи Кусеилу, который имеет гражданство Алжира, заочно признан виновным в участии в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Суд признал Кусеилу виновным в совершении преступления по части третьей статьи 359 Уголовного кодекса России — «участие наемника в вооруженном конфликте». Алжирец вступил в украинский «Интернациональный легион» в марте 2022 года. В конфликте он сражался против солдат ВС РФ на стороне киевских боевиков.

Кусеилу состоял в «Интернациональном легионе» и принимал участие в боевых действиях, как минимум, с марта 2022 по июнь 2024 года. Алжирца объявили в международный розыск. В случае поимки его посадят в российскую тюрьму на 14 лет.

Ранее сообщалось, что 28-летний гражданин Белоруссии Ян Дюрбейко участвовал в украинском конфликте на стороне ВСУ. Его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу.