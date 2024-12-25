«Новогодняя почта»: Андрей Клутков поздравил выпускников Президентской академии

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На Дворцовой площади в Петербурге продолжает работу «Новогодняя почта»

Директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации посетил «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, поздравил всех выпускников Президентской академии и председателя ассоциации выпускников — Сергея Боярского, сообщает «Петербургский дневник» .

«Таким образом наше поздравление адресовано всем выпускникам нашего петербургского кампуса, всем, кто в разные годы оканчивал Президентскую академию в Петербурге», — сказал Андрей Хлутков.

«Новогодняя почта» — совместный проект «Почты России» и издания «Петербургский дневник».

Отправить письмо Деду Морозу могут и жители Подмосковья: специальные ящики будут работать в отделениях «Почты России» до 31 декабря. Дом главного новогоднего волшебника страны находится в Великом Устюге.