Жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу

«Почта России» уже установила в подмосковных отделениях специальные почтовые ящики. Послания можно отправить до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отправить открытку или письмо с пожеланиями Дедушке Морозу можно обычной почтой. Дом главного новогоднего волшебника страны находится по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

«Каждый декабрь Почта наполняется волшебством, кроме стандартных задач, мы выполняем важную новогоднюю миссию — доставляем письма Деду Морозу. Нам очень приятно, что в жизни остается место для сказки и исполнения желаний! Под Новый год увеличивается и поток поздравлений, писем и открыток, которые люди отправляют своим родным и любимым во все уголки страны, а иногда и просто на соседнюю улицу, чтобы передать пожелание, поздравление и немного тепла через от руки написанные слова», — отметила директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

Адреса новогодних ящиков можно посмотреть на интерактивной карте.

Специальные новогодние ящики установлены в отделениях почтовой связи Московской области по адресам:

143300 Московская обл, Наро-Фоминск г, Маршала Жукова Г.К. ул, д. 11

143406 Московская обл, Красногорск г, Железнодорожная ул, д. 24

143009 Московская обл, Одинцово г, Северная ул, д. 18

142100 Московская обл, Подольск г, Ленина пр-кт, д. 109/61

142000 Московская обл, Домодедово г, Центральный мкр., Каширское шоссе ул, д. 62

142900 Московская обл, Кашира г, Коммуны ул, д. 2

140000 Московская обл, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, д. 211

140200 Московская обл, Воскресенск г, Октябрьская ул, д. 11

140400 Московская обл, Коломна г, Октябрьской революции ул, д. 188

143900 Московская обл, Балашиха г, Фадеева ул, д. 4А

141001 Московская обл, Мытищи г, Селезнева ул, д. 33

142600 Московская обл, Орехово-Зуево г, Ленина ул, д. 46

141402 Московская обл, Химки г, Московская ул, д. 18

141800 Московская обл, Дмитров г, Почтовая ул, д. 4А

141202 Московская обл, Пушкино г, Серебрянка мкр., д. 58

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.