Жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу
«Почта России» уже установила в подмосковных отделениях специальные почтовые ящики. Послания можно отправить до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Отправить открытку или письмо с пожеланиями Дедушке Морозу можно обычной почтой. Дом главного новогоднего волшебника страны находится по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
«Каждый декабрь Почта наполняется волшебством, кроме стандартных задач, мы выполняем важную новогоднюю миссию — доставляем письма Деду Морозу. Нам очень приятно, что в жизни остается место для сказки и исполнения желаний! Под Новый год увеличивается и поток поздравлений, писем и открыток, которые люди отправляют своим родным и любимым во все уголки страны, а иногда и просто на соседнюю улицу, чтобы передать пожелание, поздравление и немного тепла через от руки написанные слова», — отметила директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.
Адреса новогодних ящиков можно посмотреть на интерактивной карте.
Специальные новогодние ящики установлены в отделениях почтовой связи Московской области по адресам:
- 143300 Московская обл, Наро-Фоминск г, Маршала Жукова Г.К. ул, д. 11
- 143406 Московская обл, Красногорск г, Железнодорожная ул, д. 24
- 143009 Московская обл, Одинцово г, Северная ул, д. 18
- 142100 Московская обл, Подольск г, Ленина пр-кт, д. 109/61
- 142000 Московская обл, Домодедово г, Центральный мкр., Каширское шоссе ул, д. 62
- 142900 Московская обл, Кашира г, Коммуны ул, д. 2
- 140000 Московская обл, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, д. 211
- 140200 Московская обл, Воскресенск г, Октябрьская ул, д. 11
- 140400 Московская обл, Коломна г, Октябрьской революции ул, д. 188
- 143900 Московская обл, Балашиха г, Фадеева ул, д. 4А
- 141001 Московская обл, Мытищи г, Селезнева ул, д. 33
- 142600 Московская обл, Орехово-Зуево г, Ленина ул, д. 46
- 141402 Московская обл, Химки г, Московская ул, д. 18
- 141800 Московская обл, Дмитров г, Почтовая ул, д. 4А
- 141202 Московская обл, Пушкино г, Серебрянка мкр., д. 58
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.