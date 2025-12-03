Новогодний подарок: маленьких нижегородцев поздравят с конфетами

В Нижнем Новгороде закупили почти 145 тысяч новогодних подарков с конфетами

Власти Нижнего Новгорода закупили около 145 тысяч новогодних подарков с конфетами для детей, сообщает pravda-nn.ru .

«Жду, когда тоже смогу подарить их юным нижегородцам на традиционной елке главы города. Осталось совсем немного, время пролетит быстро», — сказал мэр города Юрий Шалабаев.

Подарки получат воспитанники детских садиков и ученики начальных классов школ, дети из малообеспеченных и многодетных семей и семей участников СВО. Еще часть планируют раздать на праздниках «Горьковской елки».

