Новогодний обман: какие схемы используют мошенники перед праздниками

Так, по данным департамента безопасности Wildberries&Russ, в декабре почти вдвое выросло количество случаев розыгрыша липовых сертификатов якобы от маркетплейсов в Telegram — на 90% по сравнению с ноябрем. Чтобы «развести» потенциальную жертву, мошенники отправляют ссылку на бот, который постепенно выманивает у человека личные данные, чтобы украсть деньги.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно быть внимательнее при покупке билетов или туров онлайн — не вводите данные карт на сомнительных сайтах, только на официальных ресурсах перевозчиков и компаний. Поддельные, или фишинговые сайты обычно сделаны наспех и могут иметь замещающие символы в адресной строке, отмечается в сообщении.

Также не стоит вестись на сверхвыгодные инвестиции из разряда «50% годовых», особенно когда вас торопят с переводом средств.

«Если вы участвовали в каком-либо новогоднем розыгрыше и выиграли в нем, то следует напрямую обращаться к организатору этого розыгрыша», — предупредила эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.