Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге откроют 13 декабря

Скоро на Конюшенной площади откроется четвертый сезон новогоднего катка, который начнет работать раньше, чем в прошлом году, — с 13 декабря и до 12 января. Этот каток станет излюбленным местом для петербуржцев и туристов и будет сопровождаться выступлениями Санкт-Петербургского ледового театра, который в этом году представит спектакль «Щелкунчик», вдохновленный петербургской классикой, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Каток за четыре года удалось гармонично встроить в праздничную инфраструктуру новогоднего Петербурга», — заявил директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов.

В прошлом году площадку посетили около 20 тысяч человек, большинство из которых смотрели представления театра. Этот проект дает возможность показывать новогодние программы на свежем воздухе.

Каток будет оформлен в традиционном стиле с барочным павильоном кораллового цвета и декоративными элементами. Гостям предложат теплое помещение для проката коньков со скамейками и шкафчиками.

Размер площадки останется прежним — 18 на 40 метров, и она сможет вместить до 100 человек одновременно. Каток украсит яркая иллюминация и большой мультимедийный экран.

На празднике также можно будет встретить персонажей «Союзмультфильма» и восьмиметровую новогоднюю елку, оформленную в стилистике «Щелкунчика». Главные роли исполнят молодые артисты театра, а олимпийская чемпионка Елена Бережная сыграет роль антагониста Мышильды. Специальным гостем станет чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Синоптики прогнозируют холодную, но не аномально морозную погоду с температурой до минус 15 градусов, и обогреватели будут поддерживать тепло для зрителей.