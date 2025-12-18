Новогодние квизы пройдут 24 и 26 декабря в молодежном центре «Алиби» в Бронницах

Новогодние квизы состоятся 24 декабря в 18:00 и 26 декабря в 16:00 в молодежном центре «Алиби» в Бронницах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодежный центр «Алиби» в Бронницах приглашает жителей на новогодние квизы, которые пройдут 24 декабря в 18:00 и 26 декабря в 16:00. Участникам предложат вопросы о популярных фильмах, книгах и мультфильмах, а также викторину по таким произведениям, как «Один дома», «Рождественская история», новогодним сказкам и классике советского кино.

Организаторы подготовили яркие кадры и запоминающиеся мелодии, чтобы создать праздничную атмосферу. Гости смогут насладиться зимними мультфильмами и почувствовать атмосферу Нового года и Рождества.

Вход на мероприятие свободный, возраст участников — от 6 лет. Для участия необходима регистрация по ссылке. Молодежный центр «Алиби» расположен по адресу: ул. Красная, д. 24.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.