Новогодние гулянья стартовали на Нижегородской ярмарке

12 декабря на Нижегородской ярмарке начались Новогодние гулянья (0+). В этом году темой фестиваля стали русские народные сказки, сообщает ИА «Время Н» .

Посетители ярмарки могут увидеть знакомых персонажей: Морозко, Емелю со щукой, Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Для развлечения гостей на территории работают каток, ярмарочный базар и карусель. В домиках организуют мастер-классы.

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, благодаря выбранной теме русских сказок, атмосфера на площадке стала особенно душевной и располагающей к семейному отдыху. По его мнению, здесь будет интересно гостям всех возрастов. Это место, где можно приятно провести время с семьей и друзьями, отдохнуть от повседневных дел и ощутить приближение праздника.

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович поделился в своем Telegram-канале, что на ярмарке царит теплая и по-настоящему уютная атмосфера. Здесь можно согреться горячим чаем, приобрести памятные сувениры от местных мастеров и попробовать вкусные угощения, а также просто насладиться прогулкой и вспомнить, что Новый год — это время для создания атмосферы, мечтаний и общения с дорогими людьми.

«Я сам каждый год стараюсь хотя бы пару раз успеть покататься здесь на коньках и обязательно привожу сюда детей», — добавил он.

Фестиваль продлится до 11 января. Новогодняя площадка на Ярмарочной площади открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход на территорию свободный.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.