Новогоднее оформление Ленинского округа завершится к 10 декабря

Украшать территории к Новому году начали в Ленинском округе. К 1 декабря, когда по всей Московской области будет дан старт проекту «Зима в Подмосковье», установят 18 елей, а к концу первой декады декабря завершится оформление улиц и парков иллюминацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«Самую большую ель установим на площади возле кинотеатра «Искра» в Видном, ее высота — 17 метров. Елку на Советской площади ждет обновление: она будет оформлена новым украшением. Монтаж елей уже идет», — сказал директор муниципального предприятия «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Он подчеркнул, что по просьбе жителей на главную ель округа вернут шатер из гирлянд, общая протяженность которых составит 2500 метров. Также возле искры вновь появятся световые композиции, в том числе новая — «Царская карета». Полюбившуюся жителям праздничную подсветку вдоль Советского проезда тоже ждет изменение в лучшую сторону. Здесь будет установлен световой тоннель протяженностью свыше 35 метров. На опорах освещения улиц Ленинского округа также появятся новые украшения — 3D-снежинки.

Новогоднее оформление также ждет парки и другие объекты благоустройства. Так, сквер 50-летия Видного украсит иллюминация под названием «небо», а в новом сквере возле МФЦ гирляндами украсят деревья. На центральной площади города напротив дворца культуры «Видное» по традиции установят светящуюся надпись «С Новым годом» и цифры «2025».

Оформление елей в различных локациях муниципалитета планируется завершить до первого дня зимы, когда Ленинский округ присоединится к областной акции «Зажги елку» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», оформление улиц иллюминацией выполнят до 10 декабря.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.