Нового директора ФБК* Владислава Романцова** внесли в перечень экстремистов

Владислава Романцова* — нового директора Фонда борьбы с коррупцией** — внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщает ТАСС .

Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Свой пост Романцов* занимает с сентября.

Он был назначен временным директором ФБК* для последующей передачи полномочий дочери Алексея Навального* Дарье. В Сети отмечают, что Романцов*, ранее работавший в IT-сфере, не обладает необходимым управленческим опытом и авторитетом для политической организации. В коллективе его описывают как исполнителя, не способного реально руководить.

Предыдущий директор ФБК Иван Жданов* был отстранен и отправлен в административный отпуск из-за обвинений в хищении средств, выделенных на концерт памяти Алексея Навального*.

* Физлица признаны террористами и экстремистами на территории России.

** Организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена на территории России.

