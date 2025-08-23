Новое подразделение латиноамериканских наемников появилось у ВСУ

В ней говорится, что СЛБ — это новая бригада, в которую вошел латиноамериканский и испаноговорящий личный состав.

Одна из версий логотипа этого подразделения содержит название на английском и украинском языках, еще там есть изображение орла в цветах флага Украины и совы. А в соцсетях перуанского наемника Хулио Сезара Сосы Дюрана, ранее в РФ заочно приговорили к 24 годам тюрьмы за вторжение в Курскую область, еще есть версия логотипа с флагами 11 стран Южной Америки и Мексики.

Также там разместили объявление о наборе с контактным телефоном с перуанскими номерами.

Ранее ВС РФ ликвидировали полигон с примерно 50 колумбийскими наемниками ВСУ на территории Сумской области.