Новиков: Путин не зря заговорил о фестивале новых медиа в день переговоров с США

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что глава государства Владимир Путин не зря вспомнил о фестивале новых медиа в такой исторически важный для страны день, когда начинаются российско-американские переговоры.

«Раз президент Российской Федерации 15 августа 2025 года, когда начинаются российско-американские переговоры в Анкоридже, обращает внимание на фестиваль новых медиа, значит, фестиваль новых медиа очень важен. Сегодня действительно происходят исторические события, как и вообще мы живем в эпоху исторических событий, действительно больших перемен», — заявил Новиков во время открытия второго фестиваля новых медиа.

Он подчеркнул, что именно в эпоху больших перемен появляются новые технологии, новый стиль в архитектуре, искусстве, дизайне. В том числе появляются и новые медиа. Какими будут эти новые открытия, зависит от людей, учеников мастерской новых медиа. Новиков подчеркнул, что программа обучения идет уже четвертый год, но преподаватели продолжают работать и с выпускниками первого года.

«И действительно, как здесь и сказано в приветствии президента, этот фестиваль играет объединительную роль, чтобы перемешать все потоки, всех друг с другом познакомить. Чтобы ваше сообщество стало еще больше, чтобы у вас было еще больше точек соприкосновения и точек на карте нашей большой страны, где есть люди, которые готовы сделать что-то хорошее для развития нашего государства. Желаю вам успехов», — подытожил Новиков.

Фестиваль новых медиа объединяет медиапрофессионалов, которые продвигают российские ценности и работают на благо страны. Во втором фестивале принимают участие 650 медийщиков не только из РФ, но и из Бельгии, Абхазии и Белоруссии. Фестиваль организован федеральной программой «Мастерская новых медиа».

15 августа президент России Владимир Путин поприветствовал участников масштабного мероприятия. Глава государства подчеркнул, что фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, где могут знакомиться и общаться представители медиаиндустрии. При этом он объединяет принципы ответственной гражданской позиции СМИ и честной журналистики.

В это же день на Аляске в городе Анкоридж начнутся переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Встреча стартует в 11:00 по местному времени — это 22:00 по Москве. Сначала лидеры пообщаются наедине, а потом пройдут переговоры с делегациями. Путин будет первым в истории главой России, который посетил американскую Аляску.