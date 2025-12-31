Новая жизнь с 1 января: сколько россиян держит данное слово

19% россиян не вспоминают об обещаниях, данных себе в Новый год

27% опрошенных россиян верят, что Новый год принесет им новые возможности, но есть и те, кто сохраняет реализм, сообщили РИАМО в пресс-службе Level Group.

«Важно, чтобы новогодние обещания не становились источником стресса, а были конкретными и достижимыми планами. Согласно нашим данным, для 10% россиян главной целью на предстоящий год становится улучшение жилищных условий. Это фундаментальная задача, требующая не просто эмоционального порыва, а взвешенного подхода и четкой стратегии», — сообщили в пресс-службе Level Group.

Согласно исследованиям девелопера, около 27% россиян уверены, что предстоящий год принесет им новые возможности. При этом 19% из них после январских праздников больше не вспоминают об обещаниях, данных себе. Около 13% действуют согласно намеченных планов до конца января.

Примечательно, что более половины опрошенных (56%) придерживаются целей на год до весны. И лишь 9% реализуют свои замыслы до самого конца. Около 31% респондентов не подвержены новогоднему ажиотажу вовсе. Они приветствуют перемены, когда действительно к ним готовы.

