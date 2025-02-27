Новая вкладка и подборка по интересам: раздел «Обсуждения» в ОК обновлен

Социальная сеть «Одноклассники» обновила раздел «Обсуждения», добавив в него несколько нововведений. Теперь пользователи могут найти самые актуальные и обсуждаемые темы в специальной вкладке, а также просматривать подборки интересных публикаций, сформированные на основе их индивидуальных предпочтений, сообщает пресс-служба ОК.

В «Обсуждениях» появилась вкладка «Популярное», где алгоритмы машинного обучения анализируют действия пользователей и их интерес к различному контенту, предлагая наиболее релевантные темы для вовлечения в дискуссию. Пользователи могут легко перейти к публикации, оставить свой комментарий, выразить эмоцию или поделиться ею на своей странице.

Во вкладке «Популярное» собраны актуальные посты, набравшие наибольшее количество комментариев за последние дни. Кроме того, добавлен виджет «Горячая тема», представляющий собой список самых обсуждаемых дискуссий дня. Это позволяет пользователям всегда быть в курсе самых топовых новостей, которые привлекают внимание миллионов пользователей ОК.

По словам директора по продукту ОК Александра Москвичева, раздел «Обсуждения» пользуется большой популярностью, ежедневно привлекая около 2,5 млн посетителей. Он добавил, что обновления были внесены для того, чтобы пользователям было еще удобнее находить актуальные новости, участвовать в обсуждении популярного контента и обмениваться мнениями о происходящих событиях.

Обновленная версия раздела уже доступна всем пользователям социальной сети.