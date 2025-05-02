Новая статья УК РФ предусматривает наказание за сокрытие информации о диверсиях

В России введено уголовное наказание за несообщение о диверсии

Государственная Дума РФ в апреле приняла, а президент подписал поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за несообщение о диверсионной деятельности, сообщает РБК.

Новая статья 205.6 УК РФ устанавливает наказание до одного года лишения свободы за сокрытие информации о следующих преступлениях:

• Подготовке или совершении диверсии (ст. 281 УК);

• Содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК);

• Обучении для осуществления диверсий (ст. 281.2 УК);

• Организации или участии в диверсионном сообществе (ст. 281.3 УК).

Законодатели поясняют, что нововведение направлено на усиление системы выявления и предотвращения угроз конституционному строю, обороноспособности и безопасности страны.

Инициатива призвана мобилизовать граждан на более активное взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах национальной безопасности.