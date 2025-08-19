В Домодедове новая школа на 550 мест готовится к открытию

В мкр. Барыбино подмосковного Домодедово готовится к открытию новая школа на 550 мест. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На улице Макаренко в Домодедово построена новая школа. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», – приводятся в материале слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

Как уточняется, трехэтажное здание школы разделено на две зоны – блок младших классов и основная школа. Начальная школа рассчитана на 200 учеников, основная школа – на 350 детей. На территории школы создано спортивное ядро с футбольным полем, игровыми площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, зонами для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

«В блоке начальной школы будут оборудованы 9 учебных кабинетов, многофункциональный спортивный зал. В блоке основной школы разместились 17 основных кабинетов, кабинеты естественно-научного цикла, мастерские, блок помещений спортивного зала, помещения актового зала на 200 мест, библиотечно-информационный центр, зона психолого-педагогической помощи и медицинские кабинеты, а также столовая, рассчитанная на 200 мест», – добавил Туровский.

Первая линейка пройдет в День знаний 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.