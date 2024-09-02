Новая школа на 550 мест в Раменском приняла первых учеников

В первый день нового учебного года 2 сентября свои двери на учеников открыла школа на 550 мест в залинейной части города Раменское на улице Высоковольтная. Строительство образовательного учреждения началось в конце 2022 года в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В трехэтажном здании разместились блоки начальной, основной и старшей школы; просторные классы, методические кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая.

На пришкольной территории оборудовано полноценное спортивное ядро.

В открытии новой школы приняли участие врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, председатель Комитета по образованию Наталья Асеева и директор образовательного учреждения Ольга Ромова.

«Сегодня в новой школе на ул. Высоковольтной поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний. Новая школа станет центром знаний и творчества, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и реализовать себя. Здесь созданы современные учебные условия и комфортная атмосфера для обучения», — рассказал Эдуард Малышев.

В честь открытия и Дня знаний учащиеся подготовили яркую программу: выступления музыкальных коллективов, театрализованные сценки и спортивные соревнования, которые подарили всем присутствующим радость и положительные эмоции.

«Желаю удачи всем преподавателям и ученикам! Пусть школа станет местом, где сбудутся мечты и реализуются самые смелые идеи», — поздравил школьников Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.