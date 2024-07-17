Новая пожарная часть появилась в Ногинском лесничестве

сегодня в 17:00

Открыта новая пожарная часть в Ногинском лесничестве. Это третья пожарная часть, которая позволяет обеспечить работу на 7 тыс. га леса, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Агулов отметил, что это позволяет сотрудникам комитета сократить время реагирования до 30 минут. Пожарная часть находится в центре Балашихи.

Комитетом также были усовершенствованы камеры «Безопасного региона» и на вышках сотовых операторов.

«Мы увеличили количество и перепланировали противопожарные мероприятия, также создали <…> места отдыха в лесу, что очень важно для нашего населения», — сказал Евгений Агулов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В том числе было увеличено количество техники и личного состава.

«Там, где нельзя устраивать пикники, привлекают жителей (к ответственности — ред.) за нарушение правил пожарной безопасности», — заключил Агулов.

Ранее Воробьев отметил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.