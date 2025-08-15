Новая корональная дыра на Солнце может вызвать геомагнитные возмущения на Земле
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Ученые из Института космических исследований РАН обнаружили формирование большой корональной дыры на поверхности Солнца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это явление в ближайшие дни приведет к усилению солнечного ветра вблизи нашей планеты, пишет РИА Новости.
Специалисты отмечают необычную природу этой дыры. Затемнение наблюдается не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, а такое происходит крайне редко. Это указывает на то, что ожидаемый поток солнечного ветра будет отличаться высокой скоростью и плотностью.
В результате этих процессов на Земле возможны изменения геомагнитной обстановки, предупреждают исследователи. Магнитное поле Земли останется спокойным в ближайшие выходные, но ситуация изменится с понедельника. 18 августа начнется увеличение скорости солнечного ветра вблизи нашей планеты.
К середине недели, 19–20 августа, показатели могут достичь 800-900 км/с, что превышает нормальные значения. Обычно скорость солнечного ветра в 2-2,5 раза ниже прогнозируемых величин. По мнению ученых, именно этот фактор станет основным в формировании геомагнитной обстановки на ближайшие 7-10 дней.
