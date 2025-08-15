Новая корональная дыра на Солнце может вызвать геомагнитные возмущения на Земле

Ученые из Института космических исследований РАН обнаружили формирование большой корональной дыры на поверхности Солнца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это явление в ближайшие дни приведет к усилению солнечного ветра вблизи нашей планеты, пишет РИА Новости .

Специалисты отмечают необычную природу этой дыры. Затемнение наблюдается не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, а такое происходит крайне редко. Это указывает на то, что ожидаемый поток солнечного ветра будет отличаться высокой скоростью и плотностью.

В результате этих процессов на Земле возможны изменения геомагнитной обстановки, предупреждают исследователи. Магнитное поле Земли останется спокойным в ближайшие выходные, но ситуация изменится с понедельника. 18 августа начнется увеличение скорости солнечного ветра вблизи нашей планеты.

К середине недели, 19–20 августа, показатели могут достичь 800-900 км/с, что превышает нормальные значения. Обычно скорость солнечного ветра в 2-2,5 раза ниже прогнозируемых величин. По мнению ученых, именно этот фактор станет основным в формировании геомагнитной обстановки на ближайшие 7-10 дней.

Ранее сообщалось, что Солнце выбросило новый мощный протуберанец. По мнению ученых, он относится к категории крупных солнечных структур, но вряд ли как-либо повлияет на Землю.