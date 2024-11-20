Новая фактчекерская организация появится в России

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на форуме «Диалог о фейках 2.0» заявил о создании новой организации, которая объединит фактчекеров и будет бороться с распространением ложной информации, передает корреспондент РИАМО.

«Нами было принято решение создать новую фактчекерскую организацию. Она будет называться Global Factcheking Network. Первая цель — это объединение фактчекерского сообщества среди тех, кто разделяет наши взгляды и цели. Второе — внедрение единого стандарта фактчекинга и обучение. Мы готовы взять на себя и образовательную функцию», — сказал Табак.

Он отметил, что обучение членов ассоциации будет проводиться в онлайн и офлайн форматах. Кроме того, планируется внедрение современных средств борьбы с фейками. Участникам предоставят доступ к даш-боурду, при помощи которого будет удобно искать ложную информацию в Сети, ее семантику и источники распространения.

Также Табак заявлял, что особенно большое количество фейковых новостей распространялось во время пандемии коронавируса. Почти все из них были связаны с лечением болезни, из-за этого погибло большое количество людей.