Глава АНО «Диалог» Табак: фейковые новости убивают людей

Особенно большое количество фейковых новостей распространялось во время пандемии коронавируса. Почти все из них были связаны с лечением болезни, из-за этого погибло большое количество людей, сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на форуме «Диалог о фейках 2.0».

«Мы понимаем, каков охват фейковой информации и какое большое влияние она может оказывать на общество целых стран. В первый раз мы столкнулись с потоком фейковой информации во время пандемии коронавируса. Тогда мы впервые увидели, что это приводит к смертям людей, ведь большинство фейков было связано со способами лечения этого заболевания», — заявил Табак.

В Москве стартовал международный форум «Диалог о фейках 2.0». Среди экспертов форума — аналитики, представители медиа, бизнес-сообщества, фактчекеры, политики, а также экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и экс-помощница Джо Байдена Тара Рид.