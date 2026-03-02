NourNews: Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону баз США

сегодня в 20:49

Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону одной из военных баз Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщает агентство NourNews .

Согласно данным издания, в настоящее время иранские военнослужащие продолжают ракетные удары по американским базам в регионе.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что количество военнослужащих США, пострадавших в ходе операции в Иране, возросло до 18 человек.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

