Ностальгия по юности: россияне назвали главные символы школы и студенчества

В сентябре на многих людей накатывают воспоминания о детстве и юности, школьных и студенческих годах. Издание «Сноб» со ссылкой на исследование «X5 Клуба» рассказало, с чем у россиян ассоциируются учебные годы.

Всего 19,1% респондентов вспоминают годы учебы с улыбкой, а более трети (33,6%) опрошенных не тоскуют по этому времени. При этом почти половина (48,9%) участников исследования признались, что скучают по чувству простого детского счастья. 43,5% респондентов хотели бы вернуться в школьные и студенческие годы из-за друзей, еще 39,7% — ради времени после занятий.

Опрошенные также назвали оставшиеся в их памяти символы детских и юношеских лет: вечно недовольная уборщица и еда из школьной столовой, а именно картофельное пюре с котлетой, в которой хлеба больше, чем мяса. Еще почти четверть (24%) людей заявили, что скучают по бутербродам с докторской колбасой.

Что касается университета, то больше всего респондентов назвали любимым блюдом жаренную на маргарине картошку, а среди напитков — компот.