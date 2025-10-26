Ночью в Москве выпало до 11 миллиметров осадков

Столичные метеорологи обновили информацию о ночных осадках. Дождь прошел по городу неравномерно — где-то капнуло всего 3 миллиметра, а в некоторых районах вылилось до 11 миллиметров, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Главная метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала 8 миллиметров осадков за ночь. По словам Леуса, октябрь в Москве выдался дождливым — уже накопилось 56 миллиметров влаги, это 80% от обычного количества осадков за весь месяц.

Меньше всего дождя выпало на западе города — в Строгино и Тушино измерили по 3 миллиметра. В центре, на Балчуге, дождь был интенсивнее — 9 миллиметров.

Лидером стало Бутово с 11 миллиметрами осадков. На присоединенных территориях Новой Москвы дождь принес 8-9 миллиметров воды.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о предстоящем дожде и ветре, которые обрушатся на территории 26 октября.

