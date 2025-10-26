Дождь и ветер до 12 м/с будут в Московском регионе 26 октября

Днем 26 октября в Москве и области ожидается от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

26 октября днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от четырех до шести градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что устойчивый снежный покров на этой и грядущей неделе не появится в центральной части РФ. При этом 60% остальной территории государства уже покрыто им.

