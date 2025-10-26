Вильфанд рассказал о бесснежной осени в центре России

В центре европейской России в ближайшие недели не будет снега

Устойчивый снежный покров на этой и следующей неделе не сформируется в центре европейской части России, несмотря на то что снегом уже покрыто около 60 процентов территории страны.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что аномально теплая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения, наблюдается на большей части территории страны, и Центральный федеральный округ не стал исключением.

Этот температурный режим препятствует как образованию, так и сохранению снежного покрова в столичном регионе и прилегающих областях, что является характерной чертой текущего начала зимнего сезона.