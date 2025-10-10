Ночью в Москве ожидается сильный туман

сегодня в 22:49

В ночь на 11 октября в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

По прогнозу синоптиков, туман ожидается в период с 22 часов 10 октября.

В условиях плохой видимости водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также рекомендуется избегать внезапных маневров.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отреагировал на предупреждение главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что предстоящая зима будет холодной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.