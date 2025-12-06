сегодня в 18:45

Ночью температура в Москве опустится до 0 градусов, появится гололедица

В ночь на 7 декабря и до 08:00 этого же дня температура воздуха в столице перейдет через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Из-за этого начнет появляться гололедица, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Сотрудники служб мегаполиса следят за состоянием улиц и дорог. Регламентные работы организовывают в рамках погодных условий.

Водителям порекомендовали проявлять бдительность. Также им важно соблюдать ограничения скорости.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сказала, что снежный покров в Москве появится ближе к концу декабря. До этого периода в городе, скорее всего, будут кратковременные осадки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.