Ночью на Солнце произошли две сильные вспышки

В ночное время на поверхности Солнца были зарегистрированы два мощных выброса энергии класса М. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, первый взрыв, оцененный в М1.0, произошел в 03:40 по московскому времени, а второй, достигший уровня М1.1, зафиксирован в 05:39.

В период с полуночи до рассвета на Солнце были отмечены 4 стандартные вспышки класса С.

По оценкам специалистов, данные явления не представляют угрозы для магнитосферы Земли. Увеличение солнечной активности, начавшееся 12 октября, достигло своей пиковой точки, и в настоящее время наблюдается спад центров активности, вызванный исчерпанием запасов энергии.

Ожидается, что солнечная активность останется повышенной еще в течение нескольких дней.

В субботу на Земле прогнозируются магнитные бури, которые могут начаться в ближайшие часы, а неделю назад наша планета попала в поток солнечного ветра из корональной дыры.

