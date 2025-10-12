Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры

Во второй половине этой ночи планета попала в поток солнечного ветра из корональной дыры, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это стало причиной перехода магнитосферы Земли в возмущенное состояние», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас уровень возмущений на земле еще не дотягивается до отметки магнитных бурь, но с вероятностью около 60% на планете возможна слабая магнитная буря класса G1.

Леус добавил, что ослабление возмущений геомагнитного поля и его переход в неустойчивое состояние прогнозируется во второй половине дня 13 октября.

