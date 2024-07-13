Нобелевские лауреаты призвали прекратить огонь на Украине и в секторе Газа

Лауреаты Нобелевской премии призвали ООН и стороны вооруженных конфликтов к прекращению огня на Украине, в секторе Газа и в других военных столкновениях по всему миру, сообщает «ФедералПресс» .

Соответствующее письмо с просьбой остановить кровопролитие ученые адресовали папе Римскому Франциску, Далай-ламе XIV, патриарху Константинопольскому Варфоломею.

«Период недожития каждого убитого в среднем (составляет – ред.) около 40 лет. Это значит, что каждые 100 тыс. убитых — это 4 млн лет будущего!» — говорится в письме.

Также авторы обратились в Европейский парламент и ПАСЕ с просьбой прекратить огонь, обменять всех пленных и вернуть тела погибших.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт не должен был начинаться. Политик подчеркнул, что мира на Украине необходимо добиться как можно скорее из-за большого числа жертв.