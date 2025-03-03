Няня детей Леры Кудрявцевой рассказала о жизни в семье телеведущей

Няня детей телеведущей Леры Кудрявцевой Марина Рассказова раскрыла тайну о том, какая атмосфера царит в доме звезды. Она призналась, что знаменитость никогда не повышает голос на домочадцев и работников, сообщает kp.ru .

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Рассказова.

Она попала на работу к телезвезде с помощью программы «Звезды сошлись» на НТВ, где Кудрявцева заявила, что ищет няню для своей дочери Маши. Рассказова вырастила троих сыновей и решила написать телеведущей.

До этого Кудрявцева попала в скандал. Появилась информация, что она ударила няню на глазах шестилетней дочери. Телеведущая подала в суд из-за клеветы. Адвокат Андрей Алешкин, комментируя данную ситуацию, заявил, что, если информация подтвердится, няня сможет рассчитывать на юридическую поддержку.