«Низкий поклон»: Симоньян обратилась к российским силовикам
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российские правоохранительные органы за расследование дела в отношении участников террористической группировки «Параграф-88», которые готовили покушение на нее по заданию Службы безопасности Украины, пишет RT.
В своем Telegram-канале Симоньян отметила, что выражает от себя и своей семьи «низкий поклон нашим правоохранителям за их работу».
Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении членов террористической группировки, задержанных в 2023 году в Москве и Рязанской области.
В ходе следственных действий фигуранты подтвердили, что готовили покушение на Симоньян по заданию СБУ. Злоумышленникам, по их словам, предлагали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.