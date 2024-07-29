«Низкий поклон»: Симоньян обратилась к российским силовикам

Симоньян поблагодарила силовиков за раскрытие готовившегося на нее покушения

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российские правоохранительные органы за расследование дела в отношении участников террористической группировки «Параграф-88», которые готовили покушение на нее по заданию Службы безопасности Украины, пишет RT .

В своем Telegram-канале Симоньян отметила, что выражает от себя и своей семьи «низкий поклон нашим правоохранителям за их работу».

Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении членов террористической группировки, задержанных в 2023 году в Москве и Рязанской области.

В ходе следственных действий фигуранты подтвердили, что готовили покушение на Симоньян по заданию СБУ. Злоумышленникам, по их словам, предлагали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.