Нижегородцы выступили против штрафов за флирт на работе

сегодня в 18:26

43% нижегородцев не поддержали инициативу о штрафах за флирт на работе

Российское общество отреагировало с недоумением на предложение порицать флирт на работе, даже если он касается исключительно людей, состоящих в браке, сообщает ИА «Время Н» .

Только 20% жителей Нижнего Новгорода поддержали эту идею. Согласно исследованию SuperJob, 43% респондентов выразили несогласие, в то время как 37% не смогли сформировать четкое мнение.

Противодействие данной инициативе усиливается с возрастом участников опроса. Если среди молодых людей до 35 лет против выступают 32%, то среди респондентов старше 45 лет число несогласных увеличивается до 46%.

Среди мужчин неприятие данной идеи выражено сильнее, чем среди женщин (53% против 32% соответственно). Как незамужние женщины, так и неженатые мужчины одинаково критично относятся к попыткам законодателей регулировать личную жизнь.

Ранее в России предложили штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе.