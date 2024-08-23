Нижегородцев «разводят» на деньги от лица спикера парламента

Спикер ЗСНО Люлин предупредил нижегородцев о действующих от его имени мошенниках

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин предупредил, что от его имени орудуют мошенники в социальных сетях, сообщает pravda-nn.ru .

Аферисты создали аккаунт с фотографией спикера местного парламента и его личными данными. Представляясь чиновником, злоумышленники пытаются выманить у интернет-пользователей деньги.

«Используя мое имя и авторитет парламента области, аферисты пытаются получить от вас информацию, чтобы опустошить ваши счета, взять на ваше имя кредиты в банках», — предупредил Люлин.

Глава нижегородского Законодательного Собрания попросил земляков сохранять бдительность, чтобы не попасться на уловку обманщиков. Люлин добавил, что никогда не просит денег, не интересуется данными чужих банковских карт и кодами из СМС-сообщений.