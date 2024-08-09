Нижегородцев предупредили о ненастной погоде 9 и 10 августа

сегодня в 12:35

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области 9 и 10 августа. Водителей уже предупредили, что трассы станут скользкими, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МЧС.

Ливни накроют Нижегородскую область в пятницу, 9 августа. Ненастная погода ожидается на протяжении всего сегодняшнего дня и субботы, 10 августа.

Спасатели советуют автомобилистам не ездить на высокой скорости из-за плохой видимости, размыва и размягчения дорог и обочин.

«<…> Повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение», — предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Между тем 9 августа ливень и гроза также ожидаются в Московской области.