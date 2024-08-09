Гроза и ливень: синоптики предупредили Подмосковье о плохой погоде

Сотрудники Росгидромета сообщили, что 9 августа до 21:00 периодически в Подмосковье будут наблюдаться кратковременные дожди, местами пройдут грозы и ливни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Чрезвычайное ведомство попросило жителей Московской области быть максимально внимательными в период непогоды на улице. Если есть возможность переждать дождь и грозу в укрытии, от нее лучше не отказываться.

Если все-таки пришлось покинуть помещение в грозу, нельзя забывать, что прятаться под одиноко стоящими деревьями, а также металлическими конструкциями категорически запрещается. Разряд молнии часто попадает в подобные объекты, а вот в кустарники — нет.

В период непогоды горожан просят внимательно следить не только за собственной безопасностью, но и присматривать за пожилыми людьми и детьми. При возникновении экстренной ситуации можно обратиться за помощью по телефону оперслужб «112».