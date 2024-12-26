Нижегородцев предостерегли от покупки продуктов на стихийных площадках

Накануне новогодних праздников ветеринары Государственного ветеринарного управления Нижнего Новгорода призывают жителей города избегать покупки продуктов на стихийных площадках и в местах несанкционированной торговли, так как это может быть опасно для здоровья, сообщает ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде действуют 13 специализированных торговых площадок, где расположены лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Государственные ветеринарные лаборатории оснащены современным оборудованием и имеют квалифицированных специалистов, которые контролируют качество и безопасность продукции как животного, так и растительного происхождения. Благодаря эффективной работе экспертов на рынках и торговых площадках некачественные товары не попадают на прилавки, отметил Евгений Помазов, главный государственный ветеринарный врач региона.

Каждый день ветеринары проверяют не только мясную продукцию, но и овощи, фрукты, мед и прочие продукты питания. С начала 2024 года было проведено 73 649 ветеринарно-санитарных экспертиз, 49 493 из них — проверки продуктов животноводства. Потребители могут запрашивать у продавцов заключение лаборатории, подтверждающее прохождение всех необходимых исследований, отметила Алена Иванова, заместитель начальника Госветуправления.

В преддверии праздников ветеринары работают в усиленном режиме из-за возросшего объема торговли на рынках, отмечая повышенный интерес граждан к домашней птице, рыбной продукции, а также свежим овощам и фруктам. Все товары проходят обязательное исследование.