Нижегородцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября

Сервис SuperJob провел анализ свыше 84 тысяч актуальных вакансий в крупных российских городах, определив наиболее прибыльные предложения в Нижнем Новгороде в ноябре, сообщает pravda-nn.ru .

Лидирующую позицию занимает вакансия водителя категории «Е», где соискателям обещают заработную плату в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей, а также бонусные и дополнительные выплаты. На второй строчке расположился хирург клиники лазерной хирургии с зарплатой от 180 до 300 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает трубопроводчик судовой: ему предлагают от 165 до 185 тысяч рублей, включая компенсацию затрат на дорогу и аренду жилья.

Также в список вошел ведущий специалист SAP с ежемесячной оплатой труда от 155 тысяч рублей и врач ультразвуковой диагностики с предлагаемым окладом от 150 тысяч рублей.

По данным SuperJob, наиболее щедрые зарплаты в ноябре можно встретить в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, строительство, промышленность, финансы, автосервис, здравоохранение и IT. Примечательно, что в крупнейших городах России в перечень наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых специалистов традиционно входят врачи и квалифицированные рабочие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.