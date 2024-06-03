Нижегородцам пообещали ежедневную капризную погоду с 3 июня

сегодня в 08:49

В Нижнем Новгороде прогнозируются дожди с 3 июня. По прогнозу синоптиков, осадки будут идти в областной столице каждый день, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

В первый день недели в городе ожидается 26 градусов тепла и дождь.

4 июня в столице Нижегородской области также пройдут небольшие осадки. По данным «Яндекс.Погоды», 4 июня в городе ожидается плюс 24 градуса по Цельсию.

Состояние магнитного поля в Нижнем Новгороде — спокойное, отметили синоптики. По данным экспертов, дожди будут идти всю неделю и продолжатся в выходные, 8 и 9 июня.

Между тем в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 4 июня.

