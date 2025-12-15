Нижегородскому маньяку-кукольнику Москвину продлили принудительное лечение

сегодня в 17:54

Нижегородскому маньяку-кукольнику Анатолию Москвину на полгода продлили принудительное лечение. У него диагностирована шизофрения, сообщает 112 .

Лечение Москвин будет проходить в психиатрической больнице № 2 в Нижнем Новгороде.

Маньяк выкапывал тела девочек из могил и превращал их в кукол. В его гараже нашли 26 таких мумий. Москвин был краеведом и хорошо знал нижегородские кладбища.

