Нижегородец нанес экстремистскую символику на авто и был наказан

Водителя машины из Нижнего Новгорода оштрафовали. На заднем стекле у него была экстремистская надпись, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина нанес на заднее стекло легковушки надпись, которая находится в списке запрещенных для публичной демонстрации. Правоохранители обнаружили этот факт. Затем составили протокол.

Суд оштрафовал мужчину. Также у него конфисковали предмет административного нарушения.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что на автомобиле нельзя размещать наклейки с нецензурным содержанием или матом, за это оштрафуют на 500-1 тыс. рублей по статье 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Также там нельзя размещать изображения с экстремистской символикой — есть риск получить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, административный арест на 15 суток или отправиться на обязательные работы по статье 20.3 КоАП России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.