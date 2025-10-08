Российским водителям могут выписать штраф за неожиданное нарушение

Автоюрист Славнов: за нецензурные наклейки на машине могут выписать штраф в РФ

Размещать даже наполовину прозрачные наклейки на лобовом и боковых стеклах спереди машины в РФ нельзя. Из-за них ухудшается обзор для водителя, поэтому появляется угроза для безопасности езды и есть риск получить штраф, хотя на заднее подобного ограничения нет, рассказал Общественной Службе Новостей автоюрист Дмитрий Славнов.

Российские водители могут разместить на стеклах спереди машины только затемняющую полосу. Ее можно установить сверху лобового стекла. При этом ширина должна быть максимум 14 сантиметров.

Славнов подчеркнул, что на задние стекла можно клеить любые изображения. Важно лишь, чтобы они не нарушали российские законы.

Если у машины отсутствуют зеркала заднего вида, и увидеть, что происходит там можно только через зеркало в салоне, то наклейку туда клеить тоже нельзя. При этом если изображение неприличное или там написан мат, то россиянину выпишут штраф в размере 500-1 тыс. рублей по статье 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), добавил автоюрист.

Также нельзя клеить изображения с экстремистской символикой. За это могут выписать штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, арестовать на срок до 15 дней или отправить на обязательные работы в рамках статьи 20.3 КоАП России, подчеркнул Славнов.

