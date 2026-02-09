«Нищенка»: загадочная «жужжалка» снова заговорила

Таинственная радиостанция с позывными УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «радио Судного дня» передала слово «нищенка». Об этом сообщил следящей за радиостанцией Telegram-канал .

Сообщение было передано в эфир 9 февраля в 12:47 по московскому времени.

«НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904», — прозвучало в эфире.

Ранее стало известно, что «радио Судного дня» передало очередное зашифрованное послание. В эфире прозвучало слово «стояк».

Загадочная радиостанция УВБ-76 работает еще с 70-х годов прошлого века. «Жужжалка» постоянно транслирует однообразные звуковые сигналы, которые иногда прерываются голосовыми передачами. Это явление уже много лет привлекает внимание людей по всему миру.

